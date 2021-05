봇물 터지는 지방 분양…5·6월 3만1400가구 공급 훈풍

오뉴월 지방에서만 3만1000여가구가 공급될 예정인 가운데 지방 분양시장이 훈풍을 이어갈지 주목된다.

24일 부동산 전문 리서치 업체 리얼투데이에 따르면, 5월과 6월 지방(광역시 제외) 42곳(임대 포함)에서 총 3만1408가구 중 조합원 공급물량을 제외한 2만9021가구가 일반분양으로 공급될 예정이다.

지역별(총 가구수 기준)로는 △충남 1만150가구 △충북 7155가구 △강원 1677가구 △경북 3222가구 △경남 3417가구 △전남 2658가구 △전북 3129가구 등이다.

올 5~6월 예정 물량은 지난해 같은 기간(5~6월) 공급된(1만418가구) 물량 대비 약 3배가 많은 수준이다. 지난해 공급을 못하고 해를 넘긴 물량들이 상반기 분양 성수기로 꼽히는 5월과 6월에 풀린 영향으로 풀이된다.

특히 이번 분양 물량에서 도급 순위 10위 내 건설사 물량은 총 9316가구로 전체 중 약 30%를 차지한다. 올해 지방 분양 시장에서 대형 건설사 단지가 우수한 청약 성적을 거두며 지역 분양 시장을 견인해왔다.

충남 아산시에서 공급된 삼성물산의 '아산 탕정 삼성트라팰리스'는 평균 386.49대 1, 전북 군산시에서 분양된 포스코건설의 '더샵 디오션시티 2차'는 평균 58.77대 1, 충남 계룡시에서 GS건설의 '계룡자이'는 평균 27.68대 1의 경쟁률을 기록했다. 그간 지방에서는 볼 수 없었던 수치다.

업계 관계자는 "올 상반기에는 지난해 공급을 못한 대기 물량이 쌓인 지방에 공급과 수요가 몰려 청약 경쟁은 더 치열해질 전망"이라며 "특히 지방에서 대형 건설사가 시공하는 브랜드 아파트의 경우, 지역에서 보기 드문 평면·특화 설계·커뮤니티 등이 적용되는 경우가 많아 상징성이 있고 입주 후 만족도도 높다"고 설명했다.



HDC현대산업개발은 오는 6월 1일 전북 군산시 지곡동 산66번지 일원에 짓는 '군산 호수공원 아이파크'의 1순위 청약 접수를 받는다. 단지는 지하 3층~지상 29층, 10개 동, 전용면적 84~238㎡, 총 665가구 규모다. 은파호수공원이 인접해 있으며, 일부 세대에서는 호수공원 조망이 가능하다. 지곡초등학교가 도보권에 있고 군산의료원, 롯데마트, CGV, 군산예술의전당 등 수송지구 중심 상권 및 생활 편의시설 이용도 편리하다.

한화건설은 5월 충남 천안시 동남구 신부동 146번지 일원에 짓는 '한화 포레나 천안신부'를 분양할 예정이다. 단지는 지하 2층~지상 29층, 6개 동, 전용면적 76~159㎡, 총 602가구 규모로 전체 물량의 약 80%가 지역 내 희소성이 높은 중대형으로 구성된다. 단지는 1만여 가구의 브랜드 주거타운으로 개발되는 신두정 핵심 입지에 들어서며, 두정동 및 신부동의 편의시설을 모두 이용할 수 있는 더블 생활권에 위치한다.

대우건설은 5월 대구 북구 노원동1가 228번지 일원에 위치한 '침산 푸르지오 에듀포레'를 분양할 예정이다. 단지는 지하 2층~지상 27층 규모로 아파트 전용면적 78~84㎡ 499가구와 오피스텔 전용면적 84㎡ 69실 등 총 568가구로 조성된다. 대구 지하철 3호선 원대역과 북구청역을 도보로 이용할 수 있다.

