경북도, 경산시에 남부권 노인보호전문기관 개관 … 동서남북 4번째

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경상북도는 24일 남부지역인 경산시에 노인 학대예방과 인권보호를 위해 경북도 남부노인보호전문기관(경산 진량읍 대구대로 218)을 신설하고 개관식을 개최한다.

경북도는 그동안 3개의 노인보호전문기관(포항·예천·김천)에서 노인 학대사례조사 및 노인인권교육 등을 전담 운영해 왔으나, 늘어나는 노인인구와 넓은 면적 등으로 3개 기관이 23개 시·군을 담당하기에는 많은 어려움이 있었다.

이번 개관을 통해 동서남북으로 4곳의 노인보호전문기관을 운영함으로써 24시간 노인 학대사례 신고 접수 및 현장조사, 노인 학대예방교육과 홍보, 지역사회 네트워크 구축 등의 다양한 사업을 진행할 수 있게 됐다.

신설된 남부노인보호전문기관은 보건복지부와 경북도로부터 지원을 받아 사회복지법인 기쁨의복지재단(이사장 신영만)에서 운영한다. 직원은 관장을 포함한 8명의 전문 상담원들이 남부권역 6개 시·군(경산시, 영천시, 칠곡군, 군위군, 고령군, 청도군)의 노인 학대예방과 노인인권보호를 담당하게 된다.

강성조 경북도 행정부지사는 "노인 학대예방은 사후대응보다는 사전예방이 무엇보다 중요하기에 전 국민의 관심과 협조가 절실하다"며 "오늘 개관하는 남부노인보호전문기관이 노인 학대예방과 인권보호 증진에 큰 역할을 할 것으로 기대한다"고 했다.

