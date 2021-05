'51세' 미컬슨 "새 역사를 창조하다"…"메이저 최고령 우승"(1보)

속보[아시아경제 김현준 골프전문기자] "메이저 최고령 우승."

‘51세 백전노장’ 필 미컬슨(미국)이 새 역사를 창조했다. 24일(한국시간) 미국 사우스캐롤라이나주 키아와아일랜드 오션코스(파72ㆍ7876야드)에서 열린 103회 PGA챔피언십(총상금 1200만 달러) 최종일 2타 차 우승(6언더파 282타)을 일궈냈다. 2019년 2월 AT&T페블비치프로암 이후 2년 3개월 만에 미국프로골프(PGA)투어 통산 45승째, 우승상금 216만 달러(24억3500만원)다.

미컬슨은 1970년 6월생이다. 무엇보다 1968년 이 대회 당시 줄리어스 보로스(미국ㆍ48세 4개월)를 능가하는 사상 첫 50대 메이저 챔프라는 게 빅 뉴스다. 1991년 1월 아마추어 신분으로 노던텔레콤에서 우승한 이래 30년 4개월에 걸쳐 45승 고지에 올라 레이먼드 플로이드(미국)의 가장 오랜기간 우승 기록(28년 11개월)까지 경신했다. 역대 세번째 30시즌 연속 ‘톱 10’을 곁들였다.

