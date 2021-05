갑자기 끼어든 차에 손가락 욕설한 美엄마…보복 총격에 6세 아이 사망

[아시아경제 이주미 기자] 운전 중 붙은 시비가 총격으로 번지며 차에 타고 있던 6세 아동이 숨진 사건이 일어났다.

23일(현지시간) CBS·KTLA뉴스 등의 보도에 따르면 지난 21일 오전 8시경 미국 캘리포니아주 55번 고속도로에서 총격 사건이 벌어져 어머니 차를 타고 등교하던 6세 소년이 숨졌다.

사건은 피해 아이 에이든 레오스의 어머니 A씨가 주행 중 하얀색 세단 운전자와 신경전을 벌이다 발생했다.

당시 A씨는 고속도로에서 빠져나가기 위해 차선을 변경하던 중 세단이 갑자기 끼어들어 급정거했다. 화가 난 A씨는 차선을 변경해 세단을 따라잡은 뒤 운전자를 향해 손가락 욕을 한 것으로 전해졌다.

이후 세단 탑승자 중 한 명이 앞서간 A씨 차를 향해 총을 쐈다. 차량 내부를 뚫고 들어간 총알은 뒷좌석에 앉아있던 레오스의 등에 박혔다. 레오스는 근처 병원으로 옮겨졌지만 결국 사망했다. A씨는 다치지 않은 것으로 알려졌다.

세단은 총격 이후 도주한 것으로 전해졌다. 목격자에 의하면 이 차량에는 남성 1명과 여성 2명이 타고 있었다. 경찰은 추적에 나섰지만 아직 용의자를 찾지 못했다. 경찰은 제보 전화와 당시 지나가던 차량의 블랙박스 영상을 수배 중이다.

숨진 소년 레오스의 사촌 누나 알렉시스 클루넌은 언론과의 인터뷰에서 "남동생을 해친 사람들을 찾도록 도와달라"고 호소했다. 레오스를 추모하기 위한 기부금 모금도 진행 중이다. 23일 6시(한국시간) 기준 14만5000달러(한화 약 1억6300만 원)가 모였다.

