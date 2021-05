행안부, 첫 '혁신현장투어' 지자체 혁신사례 공유

춘천 소통협력공간, 지자체 최초 자원순환 리필트럭 등 지역사회 혁신사례 발굴·전파

[아시아경제 임철영 기자] 지역이 갖고 있는 다양한 문제를 민관 협력을 통해 해결하고 있는 지자체를 직접 찾아가는 자리가 마련된다.

24일 행정안전부는 ‘혁신현장투어’를 올해 5회 개최해 각 지자체의 혁신 사례를 발굴하고 전국에 공유할 예정이라고 밝혔다.

첫번째 현장은 강원·충청권역이 선정됐다. 이재영 행안부 차관이 춘천 소통협력공간을 방문해 지자체 1호 리필트럭 커팅식, 강원(춘천)민관 협치 ‘의제 주민공론장’ 방문, 강원·충청권역 혁신사례 공유회 등으로 진행했다.

혁신현장투어의 우수사례로 지자체 최초로 자원순환 이동식 리필트럭을 운영하는 ‘담아가게’의 사례가 소개됐다. 리필트럭은 강원도 소재 전기트럭 회사로부터 제공받은 전기차를 탄소중립과 지역사회 폐기물 최소화를 위해 춘천사회혁신센터가 기획한 사업이다. 주민 누구나 빈 용기를 들고 와서 세제와 목욕용품 등 20여 가지 제품의 원액을 용기에 채워서 리필해 갈 수 있다.

리필숍 사업은 지역주민과 리필납품업체 등 다자간 협력체계를 구축해 주거 밀집지역으로 찾아가는 방식으로 운영될 예정이며 지역 주민과 함께 플라스틱 줄이기 문화를 정착시키는데 기여할 전망이다.

이어 춘천사회혁신센터에서 개최되는 춘천 민·관협치로 운영되는 ‘의제 주민공론장’을 방문했다. 의제 주민공론장에서는 춘천시와 지역주민이 70여 일간 함께 소통하며 민관협력을 통해 추진한 ‘소소한 동네연구’ 사례가 소개됐다.

이번 연구에서는 코로나19 시대에 대응한 지역아동의 식생활을 분석한 ‘아이들의 食(식) 이야기’, 주민이 원하는 동네도서관을 함께 고민한 ‘우리동네 도서관’, 지역특색에 맞는 청년농업인의 정책의제를 담은 ‘청년 농업인의 오늘과 내일’ 등 민관협치 연구사례가 공유됐다.

강원지역과 충청지역의 혁신사례를 공유하는 ‘혁신사례 공유회’도 개최됐다. 강원 화천군은 ‘우리동네 이동 도우미’를 통해 군내 학생 통학, 교통약자 의료시설 방문을 지원하는 화천 행복 셔틀 사례를 소개했다. 대전시는 쓰레기 불법 투기 등 우범 지대화된 골목 경사로를 주민이 쾌적하게 이용할 수 있는 산책길로 탈바꿈한 ‘안심 굴다리 리빙랩’ 사례를 공유했다.

세종시는 지역사회 주민의 요구에 따라 운행하는 ‘도심형 수요응답형 버스 셔클 운영’으로 신도심 내 시민의 이동 편리성을 높이는 사례를 발표했다. 이어 충북 청주시는 ‘유해업소 문화재생 탈바꿈’을 통해 도시의 어두운 이면을 지역주민, 시민단체, 지자체와 협력해 문화적 공간으로 변신시킨 사례를 발표했다.

행안부는 이번 혁신현장투어를 통해 민관 혁신역량을 강화하고 지자체의 다양한 혁신 우수사례를 전국으로 확산할 계획이다. 이재영 행안부 차관은 “지역사회혁신은 리필트럭 등 주민과 함께하는 현장의 실천에서 시작되는 만큼 앞으로도 지역사회가 지속가능한 사회를 만들어가는 움직임에 적극 협력해주길 바란다”면서 “지역현장에서의 민관 협치를 통한 혁신사례 확산을 위해 적극 지원하겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr