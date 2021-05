정부, 재해복구사업장 피해재발 방지 사전 점검…민관합동 현장점검

[아시아경제 임철영 기자] 행정안전부가 지난해 호우·태풍 피해 재해복구사업장을 대상으로 25일부터 6월 10일까지 부처 및 전문가가 참여하는 민관합동 현장점검을 실시한다고 24일 밝혔다.

이번 합동점검은 재해복구사업장에 대한 공정관리와 안전관리 실태 등을 점검하고 사전에 대책을 마련해 올해 집중호우 및 태풍발생 시 피해재발 방지를 목적으로 실시한다. 점검반은 현장점검의 전문성 제고를 위해 행정안전부 및 관계 중앙부처 공무원 그리고 민간전문가로 구성했다.

현장점검은 자체점검 결과 공사기간이 길어 집중관리가 필요한 36개소를 대상으로 계획 대비 공정률, 주요공정 및 취약부분 완료 여부, 우기대비 사전준비 상태, 설계기준 등 관련기준 준수 여부 등을 집중 점검하게 된다.

점검 시 나온 문제점 중 즉시 조치가 가능한 것은 현장에서 바로 해결하고, 조치 시간이 필요한 경우 6월 말까지 조치할 예정이다. 아울러 하천 내 유수 장애물 제거 및 절개지 안전조치, 주민불편 최소화를 위한 가설교량 및 우회도로 개설, 배수펌프장 시험가동, 현장별 비상연락망 비치 및 안전관리 실태 등 여름철 많은 비에 대비해 조치해야할 할 사항 등도 점검할 계획이다.

한편 지난해 7월 집중호우 및 제9·10호 태풍으로 피해를 입은 공공시설 1만 6363건 중 7228건은 이미 완료됐다. 나머지 9135건은 조속한 복구를 위해 복구사업 추진에 총력을 기울이고 있다.

최복수 재난관리실장은 “이번 점검을 통해 지적된 미비사항에 대해서는 해당 사업장별로 우기 전까지 보완해 2차 피해가 발생하지 않도록 최선을 다해달라”고 당부했다.

