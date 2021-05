금천구, 청소년의 달 모범청소년 등 표창

으뜸어린이 15명, 모범청소년 53명, 청소년 육성·보호 유공자 5명 선정... 5월26일 공적심의를 거쳐 각 학교, 기관으로 표창 전수

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)가 5월 청소년의 달을 맞아 건강하고 바른 성장으로 모범이 되는 아동·청소년과 헌신적으로 활동하는 청소년 육성·보호 유공자 73명에게 표창을 수여한다.

앞서 구는 4월19일부터 5월7일까지 각급학교장, 아동·청소년 관련 기관(시설)장, 5인 이상의 구민추천을 통해 ‘으뜸어린이’ 15명, ‘모범청소년’ 53명, ‘청소년 육성·보호 유공자’ 5명 총 73명을 선정했다.

구는 코로나19 확산 예방을 위해 표창 수여식을 생략, 26일 공적심사를 거쳐 각 급 학교와 기관으로 표창을 전수할 계획이다.

유성훈 금천구청장은 “어려운 환경 속에서 꿈과 희망의 끈을 놓지 않고 타의 귀감이 되는 청소년과 유공자들을 격려하고자 한다”며 “앞으로도 아동, 청소년이 건강하게 자랄 수 있도록 다방면으로 적극 지원해 나가겠다”고 말했다.

자세한 사항은 금천구청 아동청년과로 문의하면 안내받을 수 있다.

