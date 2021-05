김은혜 "이준석 '할당제 폐지론'은 트럼프식 갈라치기"

[아시아경제 황수미 기자] 국민의힘 당 대표 경선에 출마한 김은혜 의원과 이준석 전 최고위원이 여성·청년 등 사회적 약자들에 대한 '할당제' 관련 팽팽한 의견 대립을 보이고 있다. 앞서 22일 열린 당대표 후보자 자유토론에서 할당제 폐지를 두고 치열한 공방을 벌인 데 이어, 23일 김 의원이 자신의 페이스북에서 '청년 할당제 폐지론'을 주장하는 이 전 최고위원을 겨냥해 "트럼프 화법으로 갈라치기 하고 있다"고 거듭 비판했다.

김 의원은 이날 "청년할당제를 제대로 시행해 본 적도 없는데 폐지론 자체가 말이 안 되는 것"이라며 이같이 말했다. 그는 "지금까지 공천에 적용된 방식은 청년, 여성, 신인 가산점이지 할당제가 아니다"라며 "아직 시행한 적도 없는 걸 왜 반대하는가?"라고 물었다.

김 의원은 이어 이 전 최고위원이 청년할당제 자체를 반대하는 것은 아니라고 생각한다면서도 "이준석 후보는 토론 배틀 같은 정기적인 '과거시험'을 치러서 공정경쟁 방식으로 인재를 충원해야 한다고 주장한다"며 "그렇다면 문제제기 방식이 잘못됐다"고 지적했다.

앞선 토론에서 이 전 최고위원이 "우리 당이 주기적으로 실력 있는 사람들을 모으려면 선발을 정기적으로 공정하게 해야된다"고 주장하며 "토론, 연설, 정책 공모전 등을 통해 공정한 경쟁을 하도록 해야한다"고 발언한 바 있다.

김 의원은 청년할당이란 명분으로 이루어지는 '불투명한 영입과 충원 방식'을 문제 삼아야지, 모든 할당제를 폐지하겠다는 식의 '트럼프 화법'으로 갈라치기를 하면 불필요한 논란만 증폭된다고 비판했다.

또한 "이준석 후보는 청년할당제의 대안으로 토론 배틀을 꼽는데, 토론 기술이 청년할당제의 취지를 대체할 수 없다"고 지적했다. 그는 "청년할당제를 하지 않을 경우 그 자리는 586 기성정치의 기득권 연장수단이 된다"며 "청년들의 정치권 진입장벽을 낮추기 위해 청년할당제를 운영하면서도 그 선발방식은 공정경쟁 방식으로 운영하는 것이 보다 합리적"이라고 주장했다.

한편 이날 한길리서치가 발표한 국민의힘 차기 당 대표 지지도 조사에 따르면 이 전 최고위원이 30%대 지지율을 보인 것으로 나타났다. 쿠키뉴스 측의 의뢰로 진행된 해당 조사는 표본오차가 95% 신뢰수준에 ±3.1%p이다.

조사 결과 이 전 최고위원의 지지율은 30.1%로 집계되어 후보 중 가장 높았고, 2위인 나경원 전 의원 지지율(17.4%)보다 12.7%p 앞섰다. 이어 주호영 의원 9.3%, 김웅 의원 5.0%, 김은혜 의원 4.9%, 홍문표 의원 3.7%, 조경태 의원 2.8%의 지지율을 보였으며 '기타·잘 모름·무응답'은 23.6%를 기록했다.

