폭우에도 中 산악마라톤 강행으로 '21명 사망' 참사(종합)

폭우·강풍에도 고지대 마라톤대회 강행

"희생자 대부분 저체온증으로 사망"

[아시아경제 정동훈 기자] 중국에서 열린 100㎞ 산악 마라톤 대회에서 우박과 폭우, 강풍 등의 날씨로 최소 21명의 참가자가 사망하는 참사가 벌어졌다.

23일 중국 신화통신은 전날 오전 간쑤성 바이인시 징타이의 황허스린공원에서 열린 산악마라톤 대회에서 갑작스러운 악천후로 이날 오전 8시(현지시간) 기준 21명의 참가자가 목숨을 잃었다고 전했다. 희생자 대부분의 사인은 저체온증이었던 것으로 알려졌다. 대회는 이번 사고로 중단됐다.

대회에는 총 172명이 참고했고 이중 151명이 구조됐는데 이 중 8명은 경상으로 병원에서 치료를 받고 있다. 이번 산악 마라톤은 간쑤성 바이인시 징타이현의 황허스린 지질공원 일대에서 열렸다.

22일 오후 1시께 고지대의 20∼31㎞ 구간에서 날씨가 돌변했다. 우박과 함께 폭우가 쏟아지고 강풍마저 몰아쳐 가뜩이나 고산 지대의 낮은 기온은 급강하했고 많은 참가자가 신체상의 불편과 저체온증을 겪었다. 이번 참사는 악천후 예보에도 대회를 강행한데다 실제로 비바람이 몰아치기 시작했는데도 신속하게 경기를 중단시키지 않은 것이 원인으로 지목되고 있다.

간쑤성은 북쪽으로 몽골, 서쪽으로 신장과 접해있다. 과거 홍수와 산사태, 지진 등 자연재해로 어려움을 겪기도 했다. 황하석림은 황하강 기슭에 형성된 바위숲으로 중국 TV쇼나 영화 등에서 배경으로 자주 이용되는 장소다.

바이인시 시장은 주최 측으로서 책임을 느낀다고 밝혔다. 간쑤성은 조사팀을 꾸려 이번 사건의 원인을 심층 조사하고 있다. 황허스린 지질공원은 이날부터 당분간 폐쇄됐다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr