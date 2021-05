민주콩고 화산 분출…"용암 대도시 교외지역서 멈춰"

[아시아경제 정동훈 기자] 아프리카 콩고민주공화국 동부에 있는 니라공고화산 폭발로 인해 분출된 용암이 인구 200만명의 인근 대도시인 고마 교외 지역에서 멈췄다.

주요 외신에 따르면 23일(현지시간)전날 오후 6시께 비룽가 국립공원에 있는 니라공고화산이 폭발했고, 이후 용암이 고마 쪽으로 흘러내렸다. 현지 거주자들은 용암이 고마 교외에 있는 '고마 시티 공항'에까지 닿았지만, 다행히 공항 시설 가장자리에서 멈췄다고 전했다.

고마에서는 이날 오전까지 십여 차례 이상 약한 지진이 감지됐다. 전날 화산 폭발 후 고마 시내 대부분은 전력이 끊겼고, 통화 연결도 원활하지 않은 상태가 지속됐다.

니라공고화산의 폭발은 2002년 1월 17일 이후 처음이다. 2002년 당시 화산 폭발로 수백명이 사망했고, 공항 활주로의 절반을 포함해 고마 도시의 상당 부분이 용암에 휩싸였다.

