한국, 글로벌 백신 생산허브로…수급난 해소·기술 자립 '기대감'

모더나, AZ·노바백스·스푸트니크V 이어 4번째 국내 생산 백신

SK바사-노바백스·보건연구원-모더나, 백신 연구개발 협력키로

[아시아경제 김지희 기자] 한국이 전세계 코로나19 백신 생산의 중심지로 떠올랐다. 국내 바이오기업이 영국 아스트라제네카(AZ)와 미국 노바백스, 러시아 스푸트니크V에 이어 이번 한미 글로벌 백신 파트너십에 따라 모더나의 코로나19 백신까지 생산하게 되면서다.

강도태 보건복지부 2차관은 23일 한미 백신 협력 브리핑을 통해 "(이번 협력은) 미국의 첨단기술과 한국의 제조생산을 능력의 파트너십으로 글로벌 보건위기에 공동 대응한다는 의미에 더해 글로벌 백신 부족상황의 타개에 한국이 중요하고도 핵심적인 역할을 할 수 있다는 의미가 있다"면서 "또한 K방역에서 글로벌 백신 허브국가로 발전하는 데 새로운 계기가 됐다"고 밝혔다. 미국이 정부 차원에서 백신 파트너십을 맺은 것은 한국이 처음이라는 게 정부의 설명이다.

특히 위탁생산에 더해 다국적 제약사와의 연구개발 협력도 진행하게 되면서 백신 생산이나 제조뿐 아니라 개발 능력까지 인정받았다는 평가다. 정부는 단기적으로는 백신의 국내 대량 생산을 통해 수급을 안정화하는 동시에, 장기적으로는 백신 기술을 자체 개발함으로써 기술 자립을 도모하겠다는 전략이다.

이번 삼성바이오로직스의 위탁생산 계약으로 모더나 백신은 국내에서 생산되는 네 번째 코로나19 백신이 됐다. 현재 아스트라제네카와 노바백스 백신은 SK바이오사이언스의 안동 공장에서 만들고 있으며, 스푸트니크V는 한국코러스와 휴온스가 구성한 컨소시엄에서 생산 중이다. 다만 모더나 백신은 mRNA 코로나19 백신으로는 처음으로 국내 생산이 확정됐다는 점에서 더욱 의미가 있다.

이에 따라 오는 3분기부터 백신 수급이 무리 없이 진행될 것이란 기대감도 커졌다. 현재까지 정부가 확보한 코로나19 백신은 9900만명 물량이다. 구체적으로는 화이자 3300만명분, 모더나 2000만명분, 노바백스 2000만명분, 아스트라제네카 1000만명분, 얀센 600만명분이다. 이밖에 코백스 퍼실리티에서 1000만명분이 도입될 예정이다. 정부가 계약한 백신 5종 가운데 얀센 백신을 제외한 4종이 국내에서 이미 생산하고 있거나 생산 예정인 셈이다.

코로나19 백신 기술 자립에도 힘이 실리게 됐다. 한미 정상회담을 계기로 체결된 정부와 양국 기업간 MOU 4건 중에는 SK바이오사이언스와 노바백스 간 백신 개발 및 생산에 대한 협력도 포함돼 있다. 이번 협력을 통해 코로나19 변이 바이러스 대응을 위한 차세대 백신, 코로나19와 독감을 잡는 '결합 백신' 개발에 함께 나서기로 했다.

질병관리청 소속 국립보건연구원은 모더나와 mRNA 백신 연구에도 협력키로 했다. 아직 국내에서는 mRNA 플랫폼 방식으로 코로나19 백신의 임상에 진입한 업체가 없는 상황이다. 최근 한미사이언스 등 10개 업체가 관련 백신 기술 확보를 위해 컨소시엄을 구성한 것으로 알려진 가운데 이번 파트너십이 국산 mRNA 플랫폼 기술 확보에 힘을 보탤 것이란 기대감이 커졌다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr