경기도, 김포에 '소공인 혁신기반' 조성‥ 국비 25억 확보

중소벤처기업부 '소공인 복합지원센터 구축 공모 사업' 선정

[아시아경제 라영철 기자] 경기 김포시에 스마트 제조장비, 제품 개발, 전시·판매, 온라인 마케팅을 일괄 지원하는 소공인 혁신기반이 조성된다.

경기도는 "중소벤처기업부의 '소공인 복합지원센터 구축 공모사업'에 김포시가 선정돼 국비 25억 원을 확보하게 됐다"며 23일 이같이 밝혔다.

김포시 통진읍·대곶면·월곶면 집적지구는 기계장비 업종 소공인 728개소가 모인 곳이다.

통진읍(구 팬택 산업단지 내)에 국비 25억 원, 도비 7억 5000만 원, 시비 17억 5000만 원 등이 투입돼 공동 설계 작업장, 전시 판매실, 교육 세미나실, 체험 공간, 창업 지원실 등이 들어설 예정이다.

이를 통해 소공인 네트워크 협력 기반 구축, 신규 창업 지원, 소공인 커뮤니티 공간 조성 및 활성화, 기획-생산-유통-마케팅 온스톱 지원 등을 추진한다.

