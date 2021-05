경찰, 사고 현장 인근 개 사육장서 탈출한 대형견 추정

[아시아경제 라영철 기자] 경기 남양주의 한 야산에서 50대 여성이 대형견에 물려 숨지는 사고가 났다.

22일 경찰과 119 구조대에 따르면 이날 오후 3시 25분쯤 남양주시 진건읍 사능리 야산에서 A(59)씨가 피를 흘린 채 숨져 있는 것을 행인이 발견해 119에 신고했다.

A 씨는 목 뒷덜미 등에서 많은 피를 흘려 심정지 상태였고, 응급 처치하며 병원으로 이송됐으나 1시간 여 만에 숨졌다.

A 씨를 문 것으로 보이는 골든리트리버(잡종)는 인근에서 포획됐다.

경찰은 사고 현장 인근 사육장에서 키우는 골든리트리버가 사육장을 탈출해 A 씨를 문 것으로 추정했다.

경찰은 유족과 사육장 주인 등을 상대로 사고 경위를 조사하고 있다.

