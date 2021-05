[아시아경제 김철현 기자] 이용구 법무부 차관이 술에 취해 택시 기사를 폭행한 혐의로 22일 검찰에 출석해 소환 조사를 받았다.

서울중앙지검 형사5부는 이날 이 차관을 피의자 신분으로 불러 조사했다. 이 차관에 대한 이번 첫 소환 조사는 이른 아침 시작해 일과 시간이 끝날 즈음 마무리된 것으로 알려졌다.

검찰은 이 차관을 상대로 사건 당일 택시 기사를 폭행한 경위와 이후 경찰에서 내사 종결을 받은 과정 등을 조사한 것으로 알려졌다.

이 차관은 지난해 11월 6일 밤 서울 서초구 아파트 자택 앞에서 술에 취한 자신을 깨우려던 택시 기사를 폭행한 혐의를 받았지만 경찰에 입건되지 않아 논란이 됐다.

당시 택시 기사는 처벌을 원하지 않는다는 의사를 밝혔고 경찰은 반의사불벌죄인 형법상 폭행 혐의를 적용해 사건을 내사 종결했다.

