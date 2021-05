중국 윈난·칭하이성 규모 6~7 지진 잇따라…3명 사망

[아시아경제 김유리 기자] 중국 남서부 윈난성과 북서부 칭하이성에서 밤 사이 규모 6~7의 지진이 잇따라 발생했다. 원난성 지진으로 3명이 숨지고 20여명이 부상했다. 가옥 1만2000여가구가 파손됐고 이재민 7만2000여명이 발생했다.

22일 중국 관영매체 CCTV 등에 따르면 21일 오후 8시56분부터 11시23분까지 중국 윈난성 다리현 양비현 인근에서 규모 6.4의 지진을 비롯해 21차례 지진이 발생해 인명피해와 재산피해가 발생했다. 진앙은 북위 25.67도, 동경 99.87도이며 지진 발생 깊이는 8km로 파악됐다. 규모 6.0 이상이 1차례이고 규모 5.0∼5.9가 3차례였다. 중국 당국은 2급 응급 대응을 발령하고 응급구조대를 현장에 파견해 응급 구조 활동과 피해 조사를 벌이고 있다.

윈난성 지진에 이어 22일 오전 2시4분께 칭하이성 시닝 남서쪽 389km 지점에서 규모 7.3의 지진의 발생했다. 중국 당국은 윈난성과 칭하이성 지진이 각각 지하 8~17km 등 지표면에서 비교적 가까운 곳에서 일어난 것으로 전했다. 칭하이성 지진의 인명 피해는 아직 보고되지 않았다.

윈난성과 칭하이성 모두 비교적 지진활동이 잦은 지역이다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr