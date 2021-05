文대통령, 외국정상 최초로 백악관 명예훈장 수여식 참석

바이든 대통령, 한국전 참전용사 퍼켓 예비역 대령에게 최상위 훈장인 명예훈장 수여

[아시아경제 류정민 기자] 한미정상회담을 위해 미국을 방문 중인 문재인 대통령이 외국 정상 최초로 백악관 명예훈장 수여식에 참석했다.

청와대는 21일(현지시간) 오후 "문 대통령은 백악관에서 개최된 바이든 대통령의 한국전쟁 참전 용사 랄프 퍼켓 예비역 대령에 대한 명예훈장 수여식에 참석했다"면서 "미국 정부에서 수여하는 최상위 훈장인 명예훈장 수여식에 외국 정상이 참석한 것은 문 대통령이 처음"이라고 밝혔다.

랄프 퍼켓 예비역 대령은 한국전과 베트남전 참전 당시 공적을 인정받아 수훈십자상 2회, 은성 훈장 2회, 명예부상장 5회 등 다수의 훈장을 받은 인물이다. 특히 한국전 당시 청천강 북쪽의 전략적 요충지인 205고지를 방어하는 과정에서 생명을 무릅쓰고 중공군의 공격을 막아낸 공적을 인정받아 명예훈장 수여 대상으로 선정됐다.

명예훈장(Medal of Honor)은 미국 정부에서 수여하는 최상위 훈장으로 미국 군인 신분으로 받을 수 있는 최고의 영예에 해당한다.

바이든 대통령은 오늘 수여식에 한국의 문 대통령이 함께하는 만큼 한국전쟁 참전용사들에게 더욱 특별한 의미가 있다고 했다.

문 대통령은 생명이 위협받는 극한의 순간에서도 대한민국의 자유와 민주주의를 수호하기 위해 싸운 모든 참전용사들의 피와 땀을 영원히 기억하겠다고 전했다. 또한 명예훈장 수여식에 초청해준 바이든 대통령에게 사의를 표했다.

청와대는 "한미 정상회담이 열리는 날 한국전쟁 참전용사가 보여준 용기에 대해 최고의 예우를 갖추는 미국 정부의 수여식에 한미 정상이 함께 참석한 것은 68년간 이어져 온 한미동맹의 의미와 굳건함을 재확인하는 계기가 된 것"이라고 평가했다.

(워싱턴)=청와대 공동취재단·(서울)=류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr