"수술 이틀 후 실수 인지"…오스트리아서 80대 환자 엉뚱한 다리 절단돼

[아시아경제 허미담 기자] 오스트리아에서 80대 환자가 수술받는 과정에서 엉뚱한 다리를 절단당해 논란이 일고 있다. 이 환자는 당초 왼쪽 다리 절단 수술을 받을 예정이었으나, 수술 전 표시가 잘못돼 오른쪽 다리를 잃은 것으로 전해졌다.

지난 20일(현지시간) DPA통신 등에 따르면 82세 남성 A씨는 체코 국경 인근에 있는 프라이슈타트 병원에서 지난 18일 왼쪽 다리 절단 수술을 받았다. A씨는 여러 질병으로 인해 두 다리 모두 좋지 않았으나, 이 중 왼쪽 다리는 절단해야 할 정도로 상태가 심각했다.

다만 병원 측의 실수로 A씨는 왼쪽이 아닌 오른쪽 다리가 절단됐다. 특히 병원은 이 같은 의료 과실을 인지하지 못 하다가 수술 이틀 뒤 붕대를 교체하는 과정에서 처음 인지한 것으로 전해졌다.

이와 관련해 병원 측은 "공개적으로 사과한다"고 했다. 이어 "이 사태가 어떻게 일어났는지 알아내야 한다"라며 내부 조사를 진행 중이라고 밝혔다.

한편 A씨는 현재 심리 치료를 받고 있으며 왼쪽 다리 절단 수술을 앞둔 것으로 전해졌다. 병원 측은 "곧 수술을 진행할 계획"이라고 했다.

