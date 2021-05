[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 21일 오후 김민석 국회의원, 공동주택 입주자들과 함께 신길센트럴자이 아파트 주변을 돌며 시설 관리 현황을 점검했다.

채 구청장은 이날 김민석 국회의원, 신길4동 힐스테이트 클래시안 아파트와 신길5동 센트럴자이 아파트 입주자 대표회의 회원들과 함께 신규 공동주택의 현안 및 건의사항을 청취하는 간담회를 갖고 아파트 곳곳의 현장을 둘러보며 관리 현황을 점검했다.

채현일 구청장은 “입주자분들께서 개진해주신 다양하고 생생한 의견들을 꼼꼼히 검토, 해결방안 마련에 힘쓰겠다”며 “앞으로도 주거환경 개선을 통한 살기좋은 영등포를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr