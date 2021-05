[아시아경제 이준형 기자] 현대차가 차량용 반도체 수급난의 여파로 올 들어 세번째로 아산공장 생산라인 가동을 중단한다.

현대차는 오는 24~26일 사흘 동안 아산공장을 휴업한다고 21일 밝혔다. 쏘나타와 그랜저 생산라인만 휴업하고 자동차 엔진 생산라인은 정상 근무한다.

현대차는 이번 휴업으로 약 3000대의 생산 차질이 빚어질 것으로 추산했다.

앞서 아산공장 생산라인은 차량용 반도체 공급난으로 인해 지난달 12∼13일과 19∼20일 등 두 차례에 걸쳐 가동을 중단한 바 있다.

