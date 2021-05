우리금융지주, 우리금융캐피탈 주식 237억 규모 추가취득

[아시아경제 이준형 기자] 우리금융지주 우리금융지주 316140 | 코스피 증권정보 현재가 10,900 전일대비 250 등락률 -2.24% 거래량 2,073,986 전일가 11,150 2021.05.21 15:30 장마감 관련기사 [포토]구현모 KT 대표·권광석 우리은행 행장, AI원팀 업무협약 체결외국인, 2주 연속 '사자'…카카오 가장 많이 사들여우리금융, 직원·고객 대상 '으쓱(ESG) 캠페인' 실시 close 는 자회사 우리금융캐피탈 주식 206만4059주를 추가 취득하기로 결정했다고 21일 공시했다.

취득금액은 약 237억으로 자기자본 대비 0.09%에 이른다. 우리금융지주 우리금융지주 316140 | 코스피 증권정보 현재가 10,900 전일대비 250 등락률 -2.24% 거래량 2,073,986 전일가 11,150 2021.05.21 15:30 장마감 관련기사 [포토]구현모 KT 대표·권광석 우리은행 행장, AI원팀 업무협약 체결외국인, 2주 연속 '사자'…카카오 가장 많이 사들여우리금융, 직원·고객 대상 '으쓱(ESG) 캠페인' 실시 close 의 취득 후 지분율은 90.47%다. 취득예정일은 오는 24일이다.

회사는 취득 목적에 대해 "경영효율성 증대 및 그룹 일체성 강화를 통한 기업가치 제고"라고 밝혔다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr