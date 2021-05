이준석 "박근혜 감사하지만 탄핵 정당…무슨 문제인가"

"사람들과 씨름하는 곳으로 끌어내 준 그분께 감사"

[아시아경제 허미담 기자] 이준석 전 국민의힘 최고위원이 21일 "내 발탁에 있어 박근혜 전 대통령에게 감사하다. 그런데 탄핵은 정당하다"라며 "이 얘기를 어딜 가나 하는데 무슨 문제인가"라고 밝혔다. 이 전 최고위원은 2011년 박 전 대통령이 당시 한나라당(국민의힘 전신) 비상대책위원장을 맡고 있던 시절 비상대책위원으로 영입돼 '박근혜 키즈'로 분류됐다.

국민의힘 당 대표 선거 출마 의사를 밝힌 이 전 최고위원은 이날 페이스북에 글을 올려 "어제 당사에서 뭔가를 발표하고 나서 하루종일 주마간산처럼 입문부터 지금까지 내 10년이 머릿속에 지나갔다"라고 말문을 열었다.

이어 "당 대표라는 큰 산에 도전하면서 자주 사색에 빠진다. 내가 이걸 왜 하고 있는지, 하게 되었는지에 대한 근본적인 고민과 함께. 시작은 그분 덕분이고 때문"이라고 말했다.

앞서 그는 전날에도 박 전 대통령을 향해 감사 인사를 남겨 화제가 됐다. 그는 자신의 페이스북을 통해 "2021년은 정말 책 읽고 코딩하면서 평화롭게 쉬고 싶었는데 사실 27살 이후로 한 해가 계획대로 돌아가는 일이 거의 없으니 이제 익숙하기만 하다. 생각해보면 다 나를 이 판에 끌어들인 그분 때문"이라고 했다.

이어 "하지만 나는 컴퓨터와 씨름하던 나를 사람들과 씨름하는 곳으로 끌어내 준 그분에게 항상 감사하다"고 전했다.

이 전 최고위원이 언급한 '그분'은 박 전 대통령을 지칭한 것으로 보인다. 2011년 만 26세의 나이로 정계에 입문한 이 전 최고위원은 손수조 전 새누리당 미래세대위원장과 함께 '박근혜 키즈'로 분류됐다. 당시 그는 미국 하버드대를 졸업한 뒤 저소득층 학생들을 대상으로 무료 과외를 해주는 '배나사'(배움을 나누는 사람들) 활동을 해 주목을 받았다.

이후 2017년 그는 박 전 대통령 탄핵 사태 직후 창당한 바른정당으로 적을 옮겼고 이어 바른미래당, 새로운보수당 등을 거쳤다. 또 지난해 총선 직전 보수 정당들이 미래통합당(국민의힘 전신)으로 합당하며 이 전 최고위원은 국민의힘 소속이 됐다.

한편 그는 다음 주부터 2주간 박 전 대통령의 정치적 고향이자 보수 텃밭으로 불리는 대구에 머물며 민심을 청취할 계획인 것으로 전해졌다.

