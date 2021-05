임혜숙 과학기술정보통신부 장관이 21일 서울 종로구 노인종합복지관에서 디지털뉴딜 현장소통의 일환으로 열린 '2021년 디지털배움터 합동 착수보고회'에서 인사말을 하고 있다. 지난해 시작한 이 사업은 국민 누구나 디지털 기술의 혜택을 누릴 수 있도록 전국에 디지털배움터 1천곳을 운영하는 내용이다. 이날 보고회는 전국 지자체, 지역별 사업자, 강사·서포터즈 등이 올해 사업 방향을 공유하고 협력을 다지기 위해 마련됐다./김현민 기자 kimhyun81@

