이·팔, 조건없는 휴전 합의…무력 충돌 열흘만(상보)

[아시아경제 조유진 기자] 열흘간 무력 충돌을 이어온 이스라엘과 팔레스타인 무장 정파 하마스가 국제사회의 중재로 휴전에 합의했다.

20일(현지시간) 주요 외신에 따르면 이스라엘 정부는 이날 저녁 안보관계 장관 회의를 열고 상호 조건없는 휴전안을 만장일치로 승인했다. 휴전은 21일 오전 2시부터다.

하마스도 이집트와 유엔 등이 중재한 휴전안을 수용한 사실을 확인했다.

이번 무력 충돌이 발생한 지난 10일 이후 가자지구에서는 아동 61명을 포함해 232명이 사망하고 1900여명이 부상했으며, 이스라엘에서도 12명의 사망자와 300여명의 부상자가 나왔다.

이번 충돌은 2000명 이상이 목숨을 잃었던 지난 2014년 이스라엘과 하마스간의 '50일 전쟁' 이후 가장 피해가 큰 유형 분쟁이었다.

이스라엘과 하마스의 충돌은 이슬람 금식성월인 라마단 기간 이슬람교도인 팔레스타인 주민들의 종교활동 제한과 이스라엘 정착촌을 둘러싼 갈등에서 비롯됐다.

올해 라마단 기간 이스라엘 당국은 이슬람교도들이 단식을 끝낸 뒤 모여 저녁 시간을 보내는 구시가지 북쪽의 다마스쿠스 게이트 광장을 폐쇄해 팔레스타인 주민들의 반발을 샀다.

또 알아크사 사원에서 불과 2㎞ 떨어진 셰이크 자라의 정착촌 갈등과 관련해 이곳에 오래 살아온 팔레스타인 주민들을 쫓아내기로 하면서 갈등을 키웠다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr