[종합] 불 붙은 국민의힘 당권 경쟁…나경원 "용광로 같은 정당" vs 이준석 "젊은층 지지 영속화"

나경원 전 의원 "경력·패기 뿐 아니라 지혜·결단력·정치력 요구"

이준석 전 최고위원 "젊은 세대에게 개방, 경쟁 약속"

[아시아경제 임주형 기자] 국민의힘 전당대회가 약 20일을 앞두고 있는 가운데, 나경원 전 의원과 이준석 전 최고위원이 차기 당권에 도전장을 내면서 당 대표를 둘러싼 경쟁이 치열해질 전망이다.

나 전 의원은 20일 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "쇄신과 통합을 통한 대선 승리의 필요충분조건을 모두 성취해 정권교체의 꿈을 이루겠다"며 당대표 경선 출마 의사를 밝혔다.

이어 "대선과 곧 이어질 지방선거라는 거친 항해를 이끌 선장인 이번 당대표의 책무는 우리 국민의힘은 물론 대한민국의 운명마저 결정할 만큼 막중하다"며 "그 책무는 단순히 경륜과 패기만으로는 결코 감당할 수 없다. 지혜, 정치력, 그리고 결단력이 요구되는 자리"라고 강조했다.

차기 대선주자인 윤석열 전 검찰총장, 안철수 국민의당 대표 등 영입에 대해서는 "당연히 정권 교체를 위해 (영입이) 필요할 것"이라며 "더 많은 지역과 세대와 계층이 같이 할 수 있는 용광로 같은 정당이 되면 모든 야권 후보들을 영입할 수 있을 것"이라고 설명했다.

한편 이날 이 전 최고위원 또한 당 대표 경선 출마를 공식화했다. 이 전 최고위원은 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 기자회견을 열고 "단도직입적으로 말하겠다. 당 대표가 되고 싶다"고 밝혔다.

그는 지난 4·7 재보궐선거를 언급하며 "얼떨결에 얻은 과분한 승리"라면서 "젊은 지지층의 지지를 영속화하려면 우리는 크게 바뀌어야 한다. 먼저 우리는 각자 마음 속에 깊게 자리한 만성적인 비겁함과 탐욕을 게워내야 한다"라고 쇄신을 강조했다.

젊은 세대를 향해 당을 개방해야 한다고 주장하기도 했다. 이 전 최고위원은 "젊은 세대가 우리 당의 주체가 될 수 있다는 믿음을 갖게 되면 몰려드는 인재들로 행복의 비명을 지를 것"이라며 "젊은 세대에게 약속해야 할 것은 개방이고 경쟁"이라고 했다.

또 "당 대표가 되면 능력있는 사람이라면 누구나 자신의 실력을 바탕으로 당에서 활동할 수 있도록 경쟁선발제를 주요 당직에 도입할 것"이라며 모든 공직선거 후보자에게 국가직무능력표준(NCS)과 유사한 자격 요구, 대선주자 주제별 2:2 팀 토론배틀 실시 등 방안을 소개하기도 했다.

최근 논란이 불거진 '젠더 이슈'에 대해서는 "젠더 이슈에 대해 발언하게 된 계기는 이번 재보궐선거에서 이례적으로 높게 나타난 20대 남성들의 지지를 분석해달라는 문의에서 비롯된 것"이라며 "제가 관심 있는 수많은 정치적 아젠다 중 젠더는 굉장히 적은 비중"이라고 선을 그었다.

한편 6·11 국민의힘 전당대회가 약 20일 가까이 앞둔 가운데, 나 전 의원과 이 전 최고위원을 포함해 차기 당권을 두고 경쟁할 후보 10명이 확정됐다.

국민의힘은 1차 예비경선에서 당원과 국민 비중을 각각 50%, 50%로 반영한 여론조사를 통해 후보 가운데 5명을 탈락시키고, 2차 본선에서는 당원 비중을 70%로 높이고 국민 여론조사 비중을 30%로 낮춰 당 대표를 선출하겠다는 방침이다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr