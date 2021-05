[종합]美 신규 실업수당 청구건수 44.4만건…코로나 후 최저치 경신

[아시아경제 조슬기나 기자] 미국의 실업 지표인 '주간 신규 실업수당 청구 건수'가 코로나19 사태 이후 최저치를 기록했다. 전문가 전망치도 하회하면서 시장의 예상을 넘어서는 고용 회복세를 보였다.

미국 노동부는 지난주(5월 9∼15일) 신규 실업수당 청구 건수가 44만4000건으로 집계됐다고 20일(현지시간) 밝혔다. 이는 전주의 47만8000건에서 줄어든 수치다. 코로나19 사태 이후 최저치를 또 다시 경신했다.

전주에 이어 전문가 전망치(45만2000건)도 밑돌았다. 고용 회복세가 시장의 예상을 뛰어 넘었음을 뜻한다.

미 경제매체 CNBC는 1년 전 같은 기간 신규 실업수당 청구 건수는 총 230만건을 웃돌았다며 미국 전역에서 경제 활동이 재개되면서 일자리 상황이 지속적으로 개선되고 있다고 전했다.

추세를 확인할 수 있는 4주 이동 평균 청구 건수 역시 50만4750건으로 지난해 3월 이후 가장 적었다. 다만 최소 2주간 실업수당을 청구하는 계속 실업수당 청구 건수는 375만건으로 전주 대비 소폭 증가했다.

CNBC는 코로나19 백신 접종 등이 이어지며 미국의 경제 반등을 이끌고 있다고 덧붙였다.

