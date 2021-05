폐광지 개발 중단 우려 속‥ 강원도, '폐광기금 912억 원' 지급

"강원랜드 영업 악화‥내년도 폐광기금 확보 쉽지 않을 예상"

[아시아경제 라영철 기자] 강원도는 "지난해 강원랜드로부터 징수한 2017년~2019년 폐광기금 과소 징수분 1070억 원 가운데 도 공통분 159억 원을 제외한 912억 원을 폐광 지역 7개 시·군에 교부했다"고 20일 밝혔다.

도는 지난달 '폐광기금 과소 징수분 부과처분 집행정지 신청 효력정지 결정에 대한 일부 직권취소' 항고심에서 승소해 기 징수된 과소 징수분 1070억 원을 반환하지 않게 됨에 따라 올해 사업비로 폐광 지역에 기금을 배부할 수 있게 됐다.

지난해부터 코로나 19 영향으로 강원랜드의 영업 악화로 폐광기금이 '0원'이 되면서 폐광 지역에서 추진 중인 각종 개발 사업이 중단될 우려가 제기돼 왔다.

도는 코로나 19 상황이 계속돼 내년도 폐광기금 또한 확보가 쉽지 않을 것으로 예상됨에 따라 기금을 효율적으로 운용해 폐광지역 발전에 차질이 없도록 하겠다는 방침이다.

