비트코인 이어 증시 원자재까지 줄하락‥金 나홀로 상승

위험자산 회피 심리 영향

Fed 자산매입 축소 시사에 美 국채금리 상승

가상화폐·증시 약세

구리·원유·목재·곡물 등 일제히 추락

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 가상화폐는 물론 증시, 채권, 원자재까지 일제히 하락한 데다 미국 연방준비제도(Fed)의 자산매입 축소 시사까지 더해지며 위험자산 시장에 ‘적색 경보’가 켜졌다.

19일(현지시간) 국제 금융 및 원자재, 가상화폐 시장은 일제히 추락했다. 증시가 등락을 보인 적은 있지만 가상화폐와 상품까지 동반 추락했다는 점은 시장의 변곡점이 임박한 것 아니냐는 우려를 키웠다. 월스트리트저널(WSJ)은 "리스크에 대한 투자자들의 욕구(appetite)가 줄어들면서 비트코인, 원자재, 해외주식, 미 주식이 동반 하락했다"고 설명했다.

◇"기관들, 코인 대신 금 투자"= 이날 비트코인 가격 급락은 중국발 가상화폐 경고가 촉발한 위험자산 회피 심리의 영향이었다는 분석이 지배적이다. 여기에 JP모건이 기관투자자들이 한 달 전부터 비트코인 대신 금에 투자하고 있다고 언급하며 매도세에 불을 붙였다.

가상화폐 투자자인 갤럭시 디지털 마이크 노보그라츠 창업자는 CNBC와의 인터뷰에서 "오늘 비트코인의 급락은 항복처럼 느껴진다"라고 우려했을 정도다.

이날 Fed는 자산매입 축소 가능성을 시사하면서 시장을 옥좼다. 이날 자산매입 축소 가능성 시사 후 미 10년물 국채 금리는 전일 1.641%에 비해 큰 폭 상승한 1.680%로 치솟았다. 국채금리 상승은 국채값 하락을 뜻한다. 금리 상승에 민감하게 반응하는 나스닥지수는 장중 1.7% 급락했다 약보합권까지 낙폭을 줄였지만, 불안감은 여전하다.

리드 래그 리포트를 출간하는 마이클 게이드는 WSJ에 "시장이 리플레이션 매매가 과매수 상태인 것을 인식하기 시작했다. 끔찍한 상황이 벌어질 수도 있다"고 예상했다. 리플레이션 매매는 경기 회복 기대 속에 국채 대신 주식을 매수하는 것을 뜻한다.

리플레이션 매매가 확산하면 경기 민감주나 가치주에 매수가 몰린다. 마침 이날 에너지주와 경기 민감주들이 기술주보다 더 큰 낙폭을 보였다. 오히려 최근 큰 낙폭을 보였던 반도체주에는 매기가 확산됐다. 이날 가치주 중심의 다우지수는 0.48%나 하락했다.

◇원자재 줄줄이 하락= 가격 하락도 이상 징후다. 골드만삭스 등 투자 은행들이 ‘원자재 슈퍼사이클’이 시작됐다는 전망을 했지만 지나친 가격 상승이 수요 악화를 불러올 것이라는 우려가 반영되고 있다는 분석이 제기되고 있다. 이날 구리는 런던금속거래소에서 톤당 9977.50달러로 4.1% 하락했다. 이는 지난 3월4일 이후 가장 큰 낙폭이다. 아연 등 대부분의 금속 값이 하락했다. 이날 강세를 보인 금속은 기관들의 안전자산 선호 현상으로 상승한 금뿐이었다.

원유 값도 큰 조정을 받았다. 뉴욕상업거래소에서 서부텍사스산 원유(WTI)는 장중 5.4%까지 하락했다. 최근 6주 사이 가장 큰 낙폭이다. WTI는 2.13달러(3.3%) 하락한 배럴당 63.36달러에 거래를 마쳤다.

미국의 인플레이션과 공급망 병목현상을 보여주는 대표적인 상품인 목재도 크게 출렁였다. 이날 미국 선물시장에서 목재 선물은 장중 5% 급락하다 오후 들어 5% 상승하는 큰 변동성을 보였다.

CNBC방송은 목재값이 지나치게 상승하며 수요가 감소했으며 1700달러 수준에서 목재를 확보하려는 이들이 줄었다고 전했다. 곡물값도 원자재값 하락 대열에 동참했다. 이날 시카고상업거래소에서 대두, 밀 등 곡물류 가격도 1~2%가량 하락했다.

블룸버그통신은 원자재 가격 상승이 수요 감소를 일으킬 수 있다는 우려가 원자재 시장에 확산하고 있다고 설명했다. 통신은 기관투자자들이 주요 20여 원자재에 대해 한 달 만에 하락 쪽에 베팅하고 있다면서 멈추지 않을 것 같던 원자재 가격 상승이 제한되고 있다고 전했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr