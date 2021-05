씰리침대, 가정의 달 맞아 화훼 농가 지원 위한 플라워 클래스 진행

코로나19로 어려움 겪는 국내 화훼 농가 지원 의미

[아시아경제 김종화 기자]글로벌 프리미엄 매트리스 브랜드 씰리침대가 가정의 달을 맞아 화훼 농가 지원을 위한 플라워 클래스를 실시했다고 20일 밝혔다.

이번 행사는 씰리침대가 작년 5월에 이어 두 번째로 실시한 것으로 국내 화훼 농가에 도움을 주고자 마련됐다. 어버이날, 스승의 날 등 기념일이 많은 성수기임에도 코로나19로 극심한 피해를 입고 있는 화훼 농가의 원활한 화훼 소진을 돕기 위해 임직원 플라워 클래스 형식으로 진행됐다.

씰리침대 임직원들은 최근 확장 이전한 강남구 삼성동의 새 사무실에서 플라워 연출 전문 기업 디자인오키즘 김옥경 대표의 지도 아래 조를 나눠 꽃바구니를 제작, 각자 자신들이 만든 꽃바구니를 집으로 가져가 사랑하는 가족들에 대한 사랑과 감사의 마음을 전달하는 뜻깊은 추억을 만들었다.

윤종효 씰리코리아 대표는 "가정의 달을 맞아 가족에게 사랑과 감사의 메시지를 전달하고 나아가 화훼 농가에 작은 보탬이 되었으면 하는 마음으로 사내 플라워 클래스를 실시하게 됐다"면서 "경제 침체로 모두가 힘든 시기를 지역 사회와의 상생을 통해 극복해 나갈 수 있도록 앞으로도 적극적으로 노력할 계획"이라고 말했다.

씰리침대는 작년 5월 씰리침대 공장이 위치한 여주 지역의 화훼 농가의 꽃을 활용한 플라워 클래스를 한 차례 진행한 바 있다. 작년 3월에는 전 대리점과 공장 방역을 진행하는 등 코로나19의 확산을 예방하고 일상 회복을 응원하는 활동을 지속해 오고 있다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr