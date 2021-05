'서울건축문화제' 9월 노들섬과 온라인에 '온앤오프'로 열린다

서현 서울대 건축과 교수 총감독으로 위촉…시민 삶의 질 향상시킨 ‘서울시 건축상’ 공모

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 ‘온앤오프(On&Off)’를 주제로 한 제13회 서울건축문화제를 9월 8일~20일까지 개최한다고 20일 밝혔다. 노들섬과 서울건축문화제 홈페이지에서 온·오프 병행 개최한다.

올해는 코로나19 이후 일상이 오프라인에서 온라인으로 변화하는 가운데 오프라인으로만 존재했던 건축의 가치를 온라인의 시선으로 접근해보자는 취지에서 ‘온앤오프(On&Off)’를 주제로 선정했다. 컨택트에서 언택트로, 대면에서 비대면으로의 전환기, 건축은 어떤 변화를 맞고 있는지 ‘새로운 건축’에 대한 질문과 생각을 공유한다.

서울시는 올해 서울건축문화제를 이끌 총감독으로 서현 서울대학교 건축학과 교수를 위촉했다. 서현 총감독은 “서울건축문화제가 참여자들이 가진 다양한 생각을 공유하는 장이 되길 바란다”고 말했다.

서울건축문화제의 주요 프로그램은 ▲개막식 ▲‘서울특별시 건축상’ 시상식 및 전시 ▲‘나와 함께한 건축이야기’ 시상식 및 전시 ▲서울건축문화포럼 ▲‘20년 건축상 대상 특별전 ▲UAUS(대학생건축과연합회) 전시 ▲시민참여 프로그램 등이다.

서울건축문화제 전 건축 분야 최고 권위의 상인 ‘제39회 서울특별시 건축상’도 20일~7월 16일까지 공모한다. 서울시는 건축의 공공적, 예술적, 기술적 가치를 구현해 시민 삶의 질을 향상시킨 서울 소재 우수한 건축물을 매년 발굴·시상하고 있다.

심사는 총 2회에 걸쳐 진행되며 8월 경 최종 수상작을 선정할 예정이다. 서울특별시 건축상, 서울시 녹색 건축상 등 2개 부분 16개상과 ‘건축명장’ 1명을 시상한다. 건축상 부문 수상예정작 16작품 중 시민이 직접 투표로 뽑은 ‘시민공감특별상’도 수여한다. 시상식은 서울건축문화제 개막행사에서 진행된다.

‘나와 함께한 건축이야기’를 20일~7월 6일까지 공모한다. 공모부문은 영상, 그림, 에세이, 사진이다. 총 16개 작품을 선정해 시상한다. 올해 처음으로 상금도 마련했다. 수상작은 서울건축문화제 기간 동안 노들섬에서 전시될 예정이다.

아울러 올해 서울건축문화제 주제인 ‘온앤오프(On&Off)’와 관련한 전문가 포럼을 연다. 건축가 등 다양한 분야의 전문가와 시민이 생각을 교류할 수 있는 장으로 여러 세션으로 나뉜다. 각 세션별로 주제발표와 오픈대담이 열릴 계획이다. 이어 지난해 건축상 대상 수상자 특별전과 시민이 참여할 수 있는 ‘건축문화투어’, ‘도슨트 투어’, ‘열린강좌’, ‘건축가 대담’, ‘잡 페스티벌’ 등 다양한 프로그램이 진행된다.

김성보 서울시 주택건축본부장은 “코로나19로 인해 삶의 많은 부분이 변화하면서 작년 서울건축문화제는 온라인을 통해 시민들과 만났다. 올해는 한걸음 더 나아가 ‘건축’이 오프라인에서 온라인으로 어떻게 변화하는지를 큰 주제(On&Off)로 설정하고 행사 또한 온라인과 오프라인 병행(On&Off)해서 운영한다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr