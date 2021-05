6월부터 '고해상도 항공사진' 서비스…국토 변화 한눈에

[아시아경제 문제원 기자] 국토교통부 국토지리정보원은 다음달부터 고해상도 항공사진을 국토정보플랫폼을 통해 순차적으로 제공한다고 20일 밝혔다.

고해상도 항공사진은 한국판 뉴딜의 한 축이라고 할 수 있는 '디지털 트윈' 구축에 필요한 핵심 공간정보다. 디지털 트윈은 지상·지하·실내·공중 등 현실 국토를 가상세계에 똑같이 묘사한 가상 국토를 의미한다.

국토부는 지자체와 공공기관의 다양한 행정수요를 충족하고, 민간의 신산업 창출과 기술개발 등에 기여할 수 있도록 서비스할 예정이다.

이를 위해 고해상도 항공사진을 보정한 정사영상은 기존보다 3개월 이상 빠르게 제공한다. 또 전년도 촬영 항공사진을 이용해왔던 국가기본도에도 당해연도 고해상도 항공사진을 활용해 최신성을 대폭 향상시킨다.

고해상도의 항공사진은 기존 25㎝ 해상도에서 판독이 어려운 지형지물까지 확인할 수 있어 4차 산업 환경에 보다 적합한 것으로 평가받는다.

지난 3월 촬영된 독도의 12㎝ 해상도 항공사진은 기존 25㎝ 해상도의 항공사진에서는 확인이 어려운 독도 서도 나루터의 태극기까지 선명하게 확인할 수 있다.

기존의 항공사진은 지도제작과 민간포털사이트의 영상지도 서비스, 민원·소송업무의 참고자료로 활용됐다면 고해상도의 항공사진은 스마트시티, 인공지능(AI) 학습데이터, 관심지역 탐지 등 미래를 선도할 다양한 기술개발 분야로 활용도가 확대될 전망이다.

사공호상 국토부 국토지리정보원장은 "빅데이터, 인공지능과 같은 기술의 발전으로 고품질 데이터의 가치가 높아지고 있는 상황에서 고해상도 항공사진의 잠재적 가치는 더욱 무한할 것"이라고 말했다.

