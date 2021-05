속보[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 가상화폐 비트코인이 19일(현지시간) 장중 2만9400달러를 기록했다. 비트코인이 3만달러 이하로 내려온 것은 지난 1월 이후 4개월여만이다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr