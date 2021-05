바흐 IOC 위원장 "도쿄올림픽, 안전할 것…의료진 파견 용의"

[아시아경제 이선애 기자] 토마스 바흐 국제올림픽위원회(IOC) 위원장이 도쿄 하계올림픽 개막을 앞두고 일본에 의료진을 파견할 용의가 있다고 밝혔다.

바흐 위원장은 19일 열린 IOC와 도쿄올림픽 조직위원회 간 온라인 조정위원회에서 "올림픽 선수촌과 경기장에서 코로나19에 대응할 의료진을 파견하겠다는 뜻을 대회 조직위원회에 전달했다"고 밝혔다.

바흐 위원장은 이날 약 12분간 진행한 연설을 통해 "구체적인 내용까지 아직 밝힐 수는 없지만 올림픽 선수촌은 안전한 장소가 될 것이고 올림픽과 패럴림픽은 매우 안전하게 치러질 것이라는 점은 명확하다"고 강조했다.

그는 "선수촌에 머무는 전체 인원의 80% 이상이 백신 접종을 마친 사람들로 구성될 것"이라며 "지금 수많은 스포츠 행사들이 코로나19의 세계적인 유행에도 안전하게 열리고 있고, 도쿄올림픽 테스트 이벤트에서도 큰 문제가 없었다"고 도쿄올림픽의 정상 개최를 낙관했다.

그러나 AP통신은 "일본 선수단이 6월에 백신 접종을 시작할 것으로 알려졌으며 일본 전체 인구의 1∼2%만이 백신 접종을 마친 상태"라며 "노령 인구조차도 올림픽이 끝나는 8월 초 이전에 백신 접종을 완료하기 어려울 전망"이라고 지적했다.

또 일본 전국의사노동조합이 도쿄올림픽 취소를 정부에 요구했으며 "올림픽 취소가 올바른 선택"이라고 주장했다고 보도했다.

이 단체는 "사람들이 움직이면 바이러스도 함께 퍼지기 때문에 올림픽으로 인해 감염 및 사망자 수가 늘어날 수 있다"며 "만일 올림픽과 패럴림픽으로 인해 상황이 악화하면 일본의 책임이 커질 것"이라고 경고했다.

AP통신은 또 "일본 도쿄와 오사카 등에는 긴급 사태가 이달 말까지 연장됐다"며 "바흐 위원장의 방일 계획도 취소됐다"고 일본 내 상황이 좋지 않다는 점을 지적했다.

이 매체는 "도쿄올림픽은 외국 팬들의 관전은 금지됐고, 일본인들의 경기장 입장 허용 여부는 6월 결정될 것"이라며 "선수 1만5천 명을 비롯한 수만 명이 올림픽과 패럴림픽에 참가하기 위해 일본에 입국할 예정"이라고 전망했다.

IOC와 대회 조직위원회가 준비 상황을 점검하는 조정위원회는 19일부터 21일까지 사흘간 이어지며 이번 11차 조정위원회가 7월 23일 도쿄 올림픽 개막을 앞두고 열리는 마지막 조정위원회다.

