[아시아경제 박종일 기자] 유덕열 동대문구청장이 석가탄신일을 맞아 청량사를 방문한데 이어 연화사 봉축법요식 행사에 참여했다.

유 구청장은 연화사 극락전 마당에서 관불식을 봉행하며 석가탄신일을 축하했다.

유덕열 동대문구청장은 “불기 2565년 석가탄신일을 맞아 부처님의 자비와 은덕이 온 세상을 비추어 코로나19를 극복하고 우리들의 소중한 일상을 되찾는 평화로운 세상이 되기를 바란다”고 밝혔다.

