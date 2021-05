'전국민 2.3%' 118만명 백신 접종 완료…신규접종 15만명

[아시아경제 오현길 기자] 하루 코로나19 백신 접종자가 1·2차 합계 15만명 이상 늘었다. 전 국민의 7.3%인 376만명 가까이 1차 접종을 마쳤고 2차 완료자는 118만명을 넘었다.

19일 코로나19 예방접종대응추진단(추진단)에 따르면 18일 하루 신규 1차 접종자는 1만1822명, 2차 접종 완료자는 13만9678명으로 총 15만1500명이다.

신규 1차 접종자는 아스트라제네카-옥스퍼드대 백신이 2876명, 화이자-바이오엔테크 백신이 8946명이다.

접종일 이후 등록된 2263명을 포함해 지난 2월26일부터 누적 375만9058명이 1차 접종을 받았다. 전 국민(5134만9116명·2020년 12월 주민등록 거주자 인구)의 약 7.3%다.

2차 접종까지 완료한 사람은 아스트라제네카 3만8106명, 화이자 10만1572명이 늘어 118만281명으로 전 국민의 2.3%다. 백신별로 아스트라제네카 백신이 6만152명, 화이자 백신이 112만129명이다.

코로나19 예방접종 후 이상반응으로 의심돼 신고한 사례는 17~18일 이틀간 925건 늘어 2만3124건이다. 아스트라제네카 접종자가 386명, 화이자 접종자가 539명으로 나타났다.

사망 의심 사례는 아스트라제네카 접종자 1명, 화이자 접종자 16명 등 17명이 추가로 신고돼 누적 140명이다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr