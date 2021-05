국민연금, 'ESG의 새로운 길' 책 펴내…21일 포럼 개최

[아시아경제 박소연 기자] 국민연금공단은 '국민연금이 함께하는 ESG의 새로운 길' 책을 발간하고 'ESG 플러스 포럼' 행사를 21일 여의도 콘래드 호텔에서 개최한다고 19일 밝혔다.

이 책은 환경·사회·지배구조(ESG) 경영·투자의 개념부터 역사와 최근 동향, 국민연금의 ESG 투자 전략과 방향 등을 일반 국민도 쉽게 이해할 수 있도록 설명한다.

ESG 관련 이론과 사례를 망라해 정리한 'ESG 종합지침서'로서 김용진 이사장과 관련 부서 실무진이 직접 집필에 참여해 국민연금의 입장과 현장의 목소리를 생생하게 전달한다고 국민연금은 설명했다.

국민연금은 책 발간에 맞춰 포럼 행사를 열어 금융권·기업 최고경영자(CEO) 등과 함께 ESG 투자에 대한 국민연금의 역할 및 한국형 ESG의 발전 방향을 논의한다.

포럼은 김 이사장의 발제, 국민연금 측의 '책임투자 활성화 및 ESG 투자 방향' 보고, ESG 주요 이슈 관련 패널 토론 등으로 진행된다.

김 이사장은 발제를 통해 "국민연금의 ESG 투자 확대는 장기 수익률과 안전성을 높이는 등 국민 노후 자산의 수호자라는 공단의 본질적 사명에 부합한다"며 "책임 투자를 더 충실히 수행하고 국민연금의 ESG 경험과 역량을 공유, 우리나라 ESG 생태계를 활성화하겠다"고 밝힐 예정이다.

또 박진 한국개발연구원(KDI) 교수를 좌장으로 한수희 한국능률협회컨설팅(KMAC) 대표, 김경욱 인천국제공항공사 사장, 이창구 신한자산운용 대표, 나석권 사회적가치연구원 원장, 류영재 서스틴베스트 대표 등이 토론을 벌인다.

