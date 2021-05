삼성생명, 2년내 입원·수술해도 가입가능 종신보험 출시

[아시아경제 오현길 기자] 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 86,100 전일대비 700 등락률 +0.82% 거래량 319,364 전일가 85,400 2021.05.18 15:30 장중(20분지연) 관련기사 '무해지보험' 판매 중단했더니…생명보험 시장 위축 "현실로"'어닝 서프라이즈' 이어지는 보험업계…"위기에 더 빛났다"삼성생명, 1Q 순익 1조881억…"수익 추구로 자산운용 전환"(종합) close 은 2년내 입원이나 수술 이력이 있어도 가입이 가능한 '초간편든든플러스종신보험'을 21일부터 판매한다고 19일 밝혔다.

기존 간편종신보험은 2년내 입원 또는 수술을 한 경우에 고객이 보험사에 고지해야 했지만, 이 상품은 최근 3개월내 입원·수술·추가검사(재검사) 필요소견, 5년내 암, 뇌졸중, 협심증, 심근경색으로 인한 진단?수술?입원 이력만 없다면 가입할 수 있다.

주보험에서 사망을 보장하며 가입한도는 최대 10억원이다. 특약을 통해 유병력 고객들의 관심이 높은 암, 뇌출혈, 급성심근경색 진단을 보장하며 총 11종의 특약을 선택할 수 있어 진단, 입원, 수술 등 다양한 보장을 받을 수 있다.

보험료 납입기간이 지난 후 추가납입과 중도인출이 가능하다. 가입 연령은 주보험 기준 만 30세부터 최대 70세까지이며 보험기간은 종신이다.

특약은 3년 또는 15년 단위로 갱신되며 최대 100세까지 보장된다. 단, 갱신시 보험나이증가, 기초율 등 변동에 따라 보험료가 인상될 수 있다.

삼성생명 관계자는 "고령화가 빠르게 확산되는 사회적 현상을 반영하여 기존 간편종신보험에도 가입이 어려웠던 유병자 고객들의 니즈를 반영해 개발했다"며 "사망 뿐만 아니라 3대 질병 진단·수술 보장을 원하는 유병자 고객의 관심을 끌 것으로 보인다"고 말했다.

