바이든 "車산업 미래는 전기차…中이기지 못할 것"

[아시아경제 조유진 기자] 조 바이든 미국 대통령은 18일(현지시간) "자동차 산업의 미래는 전기차다. 이는 돌이킬 수 없다"고 말했다.

미 CBS뉴스 등에 따르면 바이든 대통령은 이날 미시간주 디어본에 위치한 포드 공장에서 열린 F-150 픽업트럭 전기차 출시 간담회에 참석해 2조 달러 규모 인프라 법안 통과의 필요성을 강조하며 이 같이 말했다.

그는 "현재 중국이 이 경주에서 선두를 달리고 있다"며 "중국은 세계에서 가장 빠른 속도로 성장하는 최대규모 전기차 시장이고 전기차의 핵심 요소는 배터리"라고 강조했다.

그는 이어 "중국은 다른 어떤 나라보다 제조 규모가 크다. 그들은 중국뿐만 아니라 독일, 멕시코에서 배터리를 생산하고 있으며 미국 시장이 있는 곳으로 전기차를 수출하고 있다"고 지적했다.

그는 미국이 과거 연구개발에 투자를 많이 했고 당시 중국은 9위였지만 지금은 중국이 1위고 미국이 8위라면서 이렇게 놔둘 수 없다고 강조했다. 그러면서 도널드 트럼프 전 행정부가 전기차 개발에 집중하지 않았다는 점도 비난했다.

바이든 대통령의 이날 연설은 2조 달러 규모의 인프라 법안 통과의 필요성을 부각하기 위한 것이다. 친환경으로의 산업구조 재편은 바이든 대통령의 핵심 어젠다로, 그가 내놓은 인프라 법안에는 전기차로의 전환을 촉진하는 인센티브가 포함돼 있다.

사흘 뒤 백악관에서 있을 문재인 대통령과의 정상회담에서도 전기차 배터리와 반도체 등 신산업 분야 협력 방안이 주된 의제가 될 것으로 예상된다. 한국 3개 배터리 기업의 올해 1분기 글로벌 점유율은 31%에 육박한다.

공화당은 인프라 법안의 규모가 너무 크고 증세로 재원을 조달하는 방식은 받아들일 수 없다며 반대하고 있다. 바이든 대통령은 협상이 가능하다는 입장이지만 좀처럼 이견을 좁히지 못하고 있다.

