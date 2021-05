서울시, 가로등·신호등·CCTV 결합 '스마트폴' 연내 190개 추가 구축

표준모델과 구축운영지침 제도화 토대로 올 연말까지 구로구, 동작구, 강동구, 종로구 등 4개 자치구 대상

한강공원엔 장소 특성 고려…CCTV 탑재 ‘개량형 표준모델’ 마련해 연말에 설치 추진

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 가로등·신호등 등 도로시설물을 통합하고 지능형 CCTV, 공공와이파이, IoT 센서 등 ICT 기술을 결합시킨 똑똑한 도시인프라 ‘스마트폴’을 도시 곳곳에 본격 확대한다. 서울시는 올해 연말까지 4개 자치구에 190개의 스마트폴을 추가로 설치 완료할 계획이다.

19일 서울시는 지난 2월 서울광장, 숭례문, 청계천변 등 시민들이 많이 방문하는 주요장소 6곳에 처음으로 26개 스마트폴을 시범설치하고 구축운영지침과 10개 표준모델을 도출한 결과를 토대로 구로구, 동작구, 강동구, 종로구 등 4개 자치구에 190개 스마트폴을 설치한다고 밝혔다.

구로구와 동작구는 국토교통부 '2021년 스마트시티 솔루션 확산사업'에 응모해 선정된 자치구로 국비를 지원 받는다. 일부 시비와 구비도 투입될 예정이다. 구로구에는 총 70본이 설치된다. 주요도로 및 교차로에 가로등 스마트폴이 설치돼 시민안전과 편의를 높인다. 구로2동, 개봉1동 등 골목길엔 CCTV 스마트폴이 설치돼 골목길 안심서비스를 제공할 계획이다. 동작구 상도로, 사당로 일대에는 CCTV, 공공와이파이, S-DoT가 결합된 스마트폴 40본과 스마트횡단보도가 구축된다. 도시미관을 개선하고 교통사고를 예방하기 위한 안전거리가 조성된다.

강동구와 종로구는 낡은 도시 인프라를 바꾸는 도로정비사업 등을 추진하고 있어 스마트폴 구축을 통해 비용을 절감하고 효과를 높일 수 있는 자치구다. 각각 10억원씩 20억원 전액 시비로 투입된다. 강동구 구천면로와 성안로 일대의 노후 도로시설물을 다양한 스마트기능이 결합된 스마트폴 40본으로 전환 구축해 강동구에서 추진하는 걷고 싶은 거리 조성사업의 효과를 높인다. 종로구 북촌일대에는 CCTV, 공공와이파이 뿐만 아니라 스마트주차 기능과 청년 디자이너 작품이 결합된 스마트폴 40본을 구축한다. 보행친화 거리를 조성해 다양한 시민체감 서비스를 제공한다.

서울시는 스마트폴 190개 추가 구축이 완료되면 민간기업이 신기술·제품을 실증할 수 있도록 ‘스트리트 랩(Street Lab)’으로도 제공한다는 계획이다. 차도나 골목길, 산책길 등 다양한 도로환경에 구축되는 만큼 상권·교통·도시현상 분석·개선을 비롯해 여러 분야에 활용될 전망이다.

서울시는 한강공원에도 CCTV를 탑재한 맞춤형 스마트폴 설치를 추진한다. 개량형 표준모델을 하반기 중 마련해 연말엔 설치를 추진한다는 계획이다. 여름철 장마 기간 침수가 발생할 수 있는 장소적 특성을 고려해 침수피해를 최소화하면서 시민 안전을 높인다는 목표다.

아울러 하반기엔 친환경차 수요 증가에 발맞춰 전기차 충전기능이나 드론 스테이션을 장착하는 ‘스마트폴 기능 고도화’ 시범사업도 추진한다. 충전소 부족문제 해결방안을 모색하고 친환경 도시로의 전환기반을 마련할 것으로 기대된다. 상단에 장착한 드론스테이션을 통해 드론을 이용한 재난감시·인명구조 등에 활용 가능성을 검토한다.

이원목 서울시 스마트도시정책관은 "서울시 스마트폴은 도시미관과 시민 안전·편의를 향상시키는 동시에 구축비용까지 절감할 수 있는 스마트도시의 핵심 기반시설"이라면서 "스마트폴 표준모델과 구축운영지침 제도화로 도시전역에 표준화된 스마트폴의 구축확대 기반을 마련했다"고 설명했다.

