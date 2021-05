고창군, 코로나19 신속항원 진단검사키트 도입

[아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 고창군(군수 유기상)은 코로나19 유행 확산방지를 위해 감염에 상대적으로 취약한 어르신을 대상으로 신속항원 자가진단검사를 실시한다고 18일 밝혔다.

신속항원진단검사키트는 감염에 상대적으로 취약한 어르신 중 특히, 서울이나 경기도 등 타지역 거주 자녀들이 고향을 방문한 뒤 코로나19 감염 의심증상이 나타나는 경우 가까운 보건지소나 보건진료소를 방문해 검사를 받으면 된다.

신속항원 진단검사는 콧속에서 채취한 검체를 키트에 떨어뜨려 양성·음성 여부를 확인하는 방식이다. 감염여부는 15∼30분내 확인할 수 있어 최소화된 동선내에서 감염병 대응을 할 수 있게될 전망이다.

키트에 붉은색 두줄이 나타나면 양성이므로 이 경우 반드시 보건소에 먼저 유선으로 연락하고, 선별진료소를 방문해 유전자 증폭검사(PCR)를 받아야 한다.

고창군 보건소 관계자는 “지역사회 감염병 확산을 사전에 차단해 군민이 안심할 수 있는 지역사회가 되도록 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr