기관매수 지속…코스피 1%대 상승 유지

코스닥도 970선 넘봐

[아시아경제 이민우 기자] 코스피가 기관 매수세에 힘입어 전날 대비 1%대 상승률을 이어가고 있다.

18일 오후 1시50분 기준 코스피는 전날보다 1.08% 오른 3168.49를 기록했다. 약보합 출발 이후 상승폭을 넓혀가며 3170선을 오가고 있다. 오전 11시11분께 3176.40까지 오르기도 했다.

개장 이후 지속된 기관 순매수가 지수 상승을 이끄는 모양새다. 기관투자자는 같은 시간 8006억원어치를 순매도했다. 외국인과 개인은 각각 2297억원, 5793억원어치를 순매도했다.

거의 모든 종목이 오름세다. 철강·금속의 상승폭이 4.46%로 가장 컸다. 이어 건설업(2.52%), 은행(2.28%), 전기가스업(2.26%), 증권(2.05%) 등의 순서였다. 의료정밀(-1.78%), 운수창고(-0.53%) 등은 떨어졌다.

다만 시가총액 상위 10위 종목들도 대부분 상승세다. POSCO의 상승폭이 5.18%로 가장 컸다. 이어 SK하이닉스(3.40%), LG화학(2.91%), 카카오((2.71%), 현대차(1.76%), NAVER(1.16%), 삼성바이오로직스(0.92%) 등의 순서였다. 삼성전자는 보합을 기록했다.

코스닥은 전날 대비 0.59% 오른 968.51을 기록했다. 약보합 출발 이후 상승폭을 소폭 벌렸다. 오후 1시께에는 969.14까지 오르며 970선 문턱까지 도달했다.

코스닥 시장에서는 외국인과 기관의 쌍매수가 나타났다. 각각 467억원, 659억원어치 순매수했다. 개인은 912억원을 순매도했다.

대부분의 업종이 오르고 있다. 디지털컨텐츠(1.86%), 유통(1.18%), 반도체(1.11%), 기타서비스(1.11%) 등의 순서로 상승폭이 컸다. 운송(-1.79%, 정보기기(-1.12%) 등은 내렸다.

시총 상위 10위 종목도 오름세다. 펄어비스의 상승폭이 4.66%로 가장 컸다. 이어 SK머티리얼즈(1.99%), 셀트리온제약(1.51%), CJ ENM(1.19%), 셀트리온헬스케어(1.14%) 등의 순서였다. 스튜디오드래곤만 유일하게 -0.21% 하락했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr