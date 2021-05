[아시아경제 송승섭 기자]새마을금고가 지역상생의 날을 맞아 전통시장 할인 캐시백 이벤트를 진행한다고 18일 밝혔다.

기한은 다음날부터 이달 말까지로 전통시장에서 MG체크카드(법인제외)로 건당 5만원 이상 결제하면 2000원의 캐시백이 제공된다. 캐시백인 이용일 익월 10일까지 전표매입이 완료된 건에 한해 5일 뒤 결제계좌로 입금된다.

전통시장 체크카드를 보유한 회원은 기존 할인 서비스와 캐시백을 중복으로 받을 수 있다.

한편 새마을금고는 설립이념을 되새기고 사회적 가치를 실현하기 위해 창립기념일(5월 25일)을 지역상생의 날로 기념하고 있다.

