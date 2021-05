교육부, 학교 등 교육시설안전 인증 전문기관 모집

6월16일까지 접수…10개 내외 지정

[아시아경제 한진주 기자] 교육부가 교육시설 안전 인증 업무를 수행할 전문기관을 모집한다.

18일 교육부는 '교육시설안전 인증 운영 규정' 시행에 따라 인증 업무를 수행하고자 하는 기관과 단체의 신청을 받아 전문기관으로 지정할 계획이라고 밝혔다.

전문기관으로 지정되면 3년 동안 교육시설의 시설안전, 실내외 환경안전 등 교육시설 전반에 대해 안전성 확보 여부를 검증하고 인증 여부와 등급을 결정하게 된다. 각 분야의 전문가들은 인증 결과서에서 취약 부분의 개선사항을 제시해 안전한 교육환경 조성을 지원한다.

인증업무에 필요한 조건을 갖춘 기관이나 단체는 6월16일까지 한국직업능력개발원으로 신청하면 된다. 사업계획서 심사와 인증운영위원회 심의를 거쳐 최종적으로 10개 내외의 기관을 지정할 계획이다.

이후 전문기관 협의회를 구성하고 대표기관을 선정해 전문인력의 교육 실시, 학교별 인증 실적관리, 인증 기준 세부항목 검토 등 제도 정착을 지원한다.

이승복 교육부 교육안전정보국장은 "교육시설안전 인증과정에서의 전문기관 참여로 학교에서는 취약부분 확인을 통해 안전에 대한 인식이 높아지는 계기가 될 수 있을 것으로 기대하고 있으며, 인증제가 학교에 실질적인 도움이 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

