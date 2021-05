[아시아경제 유현석 기자] 가상화폐 거래소 빗썸의 운영사인 빗썸코리아의 올해 1분기 순이익이 1년 전보다 70% 넘게 급증했다.

17일 빗썸코리아 주주사인 비덴트의 분기보고서에 따르면 1분기 빗썸코리아의 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 변환 재무제표상 순이익은 2225억5000만원이다. 지난해 1분기 순이익인 1274억5000만원보다 74.6% 늘었다. 같은 기간 빗썸코리아의 매출액은 2191억9000만원에서 2502억20만원으로 14.15% 증가했다.

비덴트는 빗썸코리아 지분 10.25%, 빗썸코리아 지주사인 빗썸홀딩스 지분 34.22%를 보유하고 있다. 빗썸홀딩스는 빗썸코리아의 최대주주다. 지분율은 76%다. 비덴트는 단일기업으로 빗썸의 최대주주다.

