광진구, 출입명단 작성 '080 간편 전화 체크인' 서비스 본격 개시

구 홈페이지에서 신청하면 바로 번호 부여, 포스터까지 출력 가능... 전화 한 통으로 출입내역 기록되어 누구나 편리하게 이용 가능

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 지역내 출입명부 의무화 업소를 대상으로 ‘080 간편전화 체크인 서비스’를 본격 개시한다.

080 간편전화 체크인 서비스는 본인의 핸드폰을 사용하여 각 업소마다 부여된 번호로 전화하면 자동으로 전화번호와 출입시간이 기록되는 방식이다.

080 전화번호는 수신자부담 전화로 통화 당 비용이 발생, 업소에서 부담하는 것이 원칙이나 광진구는 코로나19 확진자의 정확한 동선 파악을 위해 통화료를 지원한다.

대상은 출입명부 의무화 업소 중 QR코드를 활용한 전자출입명부 이용이 어려운 업소로 KT를 통해 080 번호를 부여, 출입기록을 관리하게 된다. 방문자 발신 번호는 KT에서 4주간 보관·관리 후 폐기한다.

080 간편전화 체크인 서비스를 원하는 업소는 광진구 홈페이지 신청안내 배너를 통해 기본정보를 입력하면 번호를 부여받을 수 있다.

부여받은 080 번호를 입력해 사용할 수 있는 포스터도 바로 출력이 가능하다.

김선갑 광진구청장은 “코로나19의 집단감염 확산을 막기 위해서는 확진자와 동선이 겹치는 접촉 대상자 확보가 중요하다”며 “출입명부 작성에 어려움을 호소했던 소형점포 업주분들에게 도움이 되기를 바란다”고 말했다.

