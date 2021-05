[아시아경제 유현석 기자] 피에스엠씨 피에스엠씨 024850 | 코스닥 증권정보 현재가 2,300 전일대비 165 등락률 -6.69% 거래량 1,511,463 전일가 2,465 2021.05.17 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제[기로의 상장사]피에스엠씨, 새 최대주주 ‘지일이삼공교육’은 누구?②[기로의 상장사]피에스엠씨, 지분 쪼개기에 액면가 CB까지… 물량 폭탄 주의보① close 는 지난해 당기순손실 29억원을 기록하며 전년 대비 적자전환했다고 17일 공시했다. 같은 기간 매출액은 0.9% 증가한 382억원이며 영업손실은 25억원으로 적자폭이 늘었다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr