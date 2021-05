BMW, M 고객 대상 'M 파워 위크'

[아시아경제 유제훈 기자] BMW코리아는 다음달 12일까지 BMW M 하이 퍼포먼스와 M 퍼포먼스 모델 소유 고객을 대상으로 'M 파워 위크' 캠페인을 진행한다고 17일 밝혔다.

이번 캠페인은 M 고객들이 BMW 공식 서비스센터를 내방, 차량을 체계적으로 유지관리하고 내외부를 개인의 취향에 맞게 단장하는 등의 폭 넓은 혜택을 제공하기 위해 마련됐다.

우선 M 하이 퍼포먼스와 M 퍼포먼스 모델 소유 고객은 차량 유지 작업을 20% 할인된 가격으로 이용할 수 있다. 엔진오일, 브레이크 디스크 및 패드, 클러치 등 모든 유지 작업이 해당되며, 부품가 및 공임 모두 20% 할인 혜택이 제공된다.

오리지널 BMW 액세서리 및 라이프스타일 제품 또한 부품가 및 공임에 20% 할인이 적용되며, 오리지널 타이어도 부품가 및 공임 모두 10% 할인된다. 오리지널 타이어를 2본 이상 구매하면 BMW 밸브 캡, 4본 이상 구매시엔 BMW 픽스드 허브 캡이 추가 증정된다.

또 M 퍼포먼스 파츠 구매 수량에 따라 BMW M 미니어처, BMW M 트롤리 또는 BMW M 시계가 지급되며, 1000만원 이상 구매자에겐 모든 사은품과 함께 BMW 드라이빙 센터 스타터 팩 바우처 2매가 제공된다.

아울러 M 하이 퍼포먼스 모델 또는 M 퍼포먼스 모델을 자차 보험으로 수리하는 고객은 대차 서비스와 함께 픽업 앤 딜리버리 서비스도 무상으로 이용이 가능하다. 자차 보험 100%로 수리를 마친 고객에겐 BMW M 가방을 증정한다.

이밖에도 M 하이 퍼포먼스와 M 퍼포먼스 모델 소유 고객이 My BMW, BMW 밴티지, BMW 플러스 등 3개 어플리케이션에 M 차량을 등록하는 경우 추가 선물이 제공된다.

