홍준표 '복당 반대' 소장파 저격 "당내 선배만 음해하는 관종"

"상대는 공격 못하고 자기 진영 안에서만 골목대장 행세"

[아시아경제 박준이 기자] 홍준표 무소속 의원이 본인의 복당을 반대하는 국민의힘 소장파들을 향해 "대여 공격하라고 뽑아 줬는데 대여 공격은 하지 못하고 당내 선배만 음해하는 관종으로 커보겠다는 것은 잘못 배운 정치 행태"라고 일갈했다.

홍 의원은 17일 페이스북을 통해 "상대방은 겁이 나 공격하지도 못하고 자기 진영 안에서만 골목대장 행세하면서 상대방이 거짓으로 덮어 씌운 막말프레임에 놀아나 터무니 없는 막말로 나를 공격하고 있다"고 비판하며 이같이 말했다.

이는 최근 복당 의사를 밝힌 홍 의원을 둘러싸고 초선 의원 등 소장파들의 반발이 잇따르자 이를 비판한 것이다.

그러면서 "더불어민주당은 자기 형수에게 입에 담기 어려운 쌍욕을 해대고 상대방에게 총각 행세하면서 천박스러운 무상연애를 해도 자기 진영 사람이라고, 팩트를 두고도 자기들끼리 비난하지 않는다"고 비교했다.

여권 대선주자인 이재명 경기도지사는 과거 '형수 막말 논란'과 '배우 김부선씨와의 스캔들'에 휘말린 바 있다.

이어 "더 이상 논쟁은 어처구니가 없어서 앞으로 더 하지 않겠다"며 "좀 더 신중하고 공격 지점이 어딘지 잘 보고 성숙된 정치를 배워라"고 당부했다.

