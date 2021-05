오세훈 "'한강공원 음주 규제' 당장 시행 안 해…의견 수렴 거쳐 시행"

"대중교통 요금 인상 필요하지만, 경영합리화 우선 돼야…코로나19로 시기 적절하지 않아"

[아시아경제 임철영 기자] 오세훈 서울시장이 한강공원 음주 규제와 관련해 충분한 의견 수렴 기간을 가지고 시행할 계획이라고 밝혔다. 아울러 대중교통 요금 인상과 관련해서는 필요성을 인정하지만, 경영합리화가 우선 돼야 한다는 입장을 내놨다.

17일 오 시장은 취임 한달을 맞아 서울시청에서 개최한 기자간담회에서 "음주 문화가 있는 데 공공장소에서 일률적으로 금주하도록 할 수 있겠느냐"면서 "6개월에서 1년 동안 캠페인 기간을 갖고 토론회, 공청회 등 공론화를 거치고 각계 전문가들의 의견을 수렴하는 등 충분한 시간을 갖고 시행하겠다"고 말했다.

내달 30일부터 시행하는 국민건강증진법 개정안에 따르면 각 지방자치단체는 공공장소를 금주 구역으로 지정하고 위반 때 과태료를 부과할 수 있다. 서울시의 경우 2017년 조례안에 유사한 내용이 이미 포함해 개정을 통해 시행할 수 있다. 이에 오 시장은 "법은 곧 시행되겠지만 공공장소 음주 제한이 금주가 될지 절주가 될지는 논의가 필요하다"고 언급했다.

아울러 대중교통 요금 인상에 대해서는 부정적인 입장을 밝혔다. 오 시장은 "대중교통 요금 인상 필요성은 인정한다"면서도 "생필품 가격이 오르는 데 대중교통 요금까지 오르는 것은 부정적"이라고 말했다. 그러면서 "서울교통공사 등이 경영합리화를 통해 해결할 부분이 분명히 있다"고 덧붙였다.

그는 이어 "보고 받은 내용에 따르면 경영합리화에 대한 바람직한 노력이 없었다"면서 "다시 한번 노력할 것을 주문했다"면서 "코로나 직격탄을 맞은 시민들이 많은데 교통요금 인상을 고려할 적기 인가 상식적으로 판단해도 좋은 시점이 아니라고 본다"고 강조했다. 서울교통공사의 경우 지난해 당기순손실 1조1137억원을 기록했고, 올해 부족한 자금만 1조6000억원에 달할 전망이다.

한편 오 시장은 후보시절 공약이었던 '4무 대출' 공약에 대해 6월 시행을 목표로 준비하고 있다고 전했다. 그는 "무담보, 무보증, 무이자 그리고 서류 최소화로 최대 1억원을 1년 거치, 4년 분할 상환이 큰 틀"이라면서 "2조원의 대출이 나가는 것으로 계획됐고 준비가 좀 필요하다"고 답변했다.

