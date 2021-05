WSJ "美 인플레이션으로 불평등 심화"

[아시아경제 박병희 기자] 최근 미국의 물가가 임금 상승률을 웃돌면서 빠르게 뛰는 바람에 적어도 단기적으로는 소득 불평등을 악화시킬 수도 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 16일(현지시간) 보도했다.

미 노동부에 따르면 4월 소비자물가지수(CPI)는 1년 전보다 4.2% 올랐지만 생산직과 비(非)책임자급 노동자의 시급은 1.2% 상승하는 데 그쳤다.

이에 따라 지난달 물가를 반영한 생산직과 비책임자급 노동자의 실질 임금은 1년 전보다 3.3% 하락했다. 이는 1980년 이후 최대 낙폭이라고 WSJ는 전했다.

인플레이션은 가난한 사람에게 불리한 역진세 성격이 있다. 인플레이션의 원인에 대해 조 바이든 행정부와 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed)는 경기 부양에 초점을 맞춘 재정ㆍ통화 정책을 운용하고 있기 때문이라는 지적도 나온다. 이러한 점에서 경기 부양에 초점을 맞춘 바이든 정부의 재정 정책이 불평등 완화를 지향하는 바이든 정부의 목표에 위배될 수 있다고 WSJ는 지적했다.

책 '불평등의 엔진'을 쓴 저자 캐런 페트로우는 약 10년간의 저금리 정책은 대체로 주가 상승을 통해 부유층의 자산 증식을 도왔다면서 "경제 불평등의 관점에서 보면 좋은 일은 일어나지 않고 있다"고 말했다.

Fed는 물가 상승은 일시적이며 통화정책을 계속 경기 부양에 초점을 맞추겠다는 입장이다. 제롬 파월 Fed 의장은 지난달 28일 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 후 기자회견에서 "물가가 지속적으로 올라가는 것을 목격할 가능성은 적어 보인다"면서 제로 수준의 금리와 현 수준의 자산매입을 계속 유지하겠다는 뜻을 밝혔다.

