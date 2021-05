지난달 30일에도 염소가스 누출 사고 발생

[아시아경제 호남취재본부 심경택 기자] 지난 16일 0시 13분경 전남 여수국가산업단지 한 화학공장에서 염소가스가 누출되는 사고가 발생했으나 다행히 인명 피해는 없었다.

이날 0시 13분경 신고를 접수한 119화학구조센터는 오전 1시 35분경 비상 방제를 마무리했다.

소방 당국은 누출된 가스의 양이 많지 않은 것으로 보고 사고 원인을 파악 중이다.

이 공장에서는 지난달 30일에도 염소가스 누출 사고가 발생해, 여수 화학재난 합동방재센터가 화학물질관리법 위반사항 4건을 적발했다.

한편 염소가스는 화학물질관리법상 유해화학물질, 그중에서도 사고 위험성이 높은 물질인 '사고 대비 물질'로 분류된다.

흡입 시 호흡기관에 영향을 미쳐 구토, 폐부종, 호흡 곤란을 유발하고, 피부와 안구 등에 노출되면 화학적 화상, 피부염, 안구 손상을 일으킬 수 있다.

